Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA. Mehr wikifolio-Whispers in den Kacheln . Nordex -2.08% collectmoney (RABATT): Nordex wurde am Freitag vorsichtig zu 13,26 Euro und 13,40 Euro über einen Discounter aufgenommen, als die Aktie noch bei über 14 Euro notierte. Durch den mit Discount erfolgten Einstieg schlägt der heutige Aktienkursrückgang auf sogar 12,70 Euro nicht voll auf das Wikifolio durch. Zudem macht sich bezahlt, dass auf eine breite...

