FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist Anfang 2017 konstant geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Vergabe von Buchkrediten an nicht-finanzielle Unternehmen im Januar mit einer Jahresrate von 2,3 (Dezember: 2,3) Prozent. Die Kreditvergabe an private Haushalte nahm auf Jahressicht um 2,2 (2,0) Prozent zu, wobei die Immobilienkredite um 2,7 (2,7) Prozent wuchsen und die Konsumentenkredite um 4,1 (3,9) Prozent. Die Kreditvergabe an die öffentliche Hand nahm um 10,5 (11,7) Prozent zu. Die gesamte Kreditvergabe erhöhte sich mit einer Jahresrate von 4,6 (4,7) Prozent.

Die Kredite sind der wichtigste bilanzielle Gegenposten der Geldmenge, deren breitestes Aggregat, M3, im Januar mit einer Jahresrate von 4,9 (5,0) Prozent stieg. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 4,8 Prozent prognostiziert. Im Durchschnitt der Monate November bis Januar stieg M3 ebenfalls mit einer Jahresrate von 4,9 (4,8) Prozent. Erwartet worden waren 4,8 Prozent.

Die engere Geldmenge M1 erhöhte sich um 8,4 (8,8) Prozent.

