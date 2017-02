Es ist noch früh, aber alles deutet darauf hin, dass First Solar (WKN:A0LEKM) mit seiner neuen Produktpalette vorgehen kann wie geplant. Das steht zumindest im kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht. Die Ergebnisse des vierten Quartals wurden am Dienstag verkündet und obwohl die Zahlen wichtig sind, sollte man sich auf die Umstellung in der Produktion konzentrieren.



Ende 2016 verkündete das Unternehmen, man würde die Series-5-Version der Solarpaneele überspringen und direkt von Series 4 auf Series 6 weitergehen, und gleichzeitig die Werke erneuern. Dieses Upgrade wird zwei Jahre in Anspruch nehmen und etwa 1 Milliarde US-Dollar kosten. Sobald das aber fertig ist, glaubt das ...

