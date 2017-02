Lieber Leser,

der TecDAX-Index hat das von uns anvisierte Ziel so gut wie erreicht und brach ab Mitte der vergangenen Woche wieder ein. Das Ziel befand sich in Höhe der nach vorne projizierten Aufwärtstrendlinie, die die Hochs des seit Mitte letzten Jahres bestehenden Trends miteinander verbindet. Sie verlief in der vergangenen Woche bei 1.940 Punkten.

Der Kurs kann von hier aus also nun zu einer etwas größeren Korrektur ansetzen, ohne dass der technische Aufwärtstrend verletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...