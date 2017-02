Wetzlar (ots) - Das Internetportal BibleServer besteht seit 15 Jahren. Es ist im März 2002 gestartet mit dem Ziel die Bibel kostenlos im Internet zur Verfügung zu stellen. Betrieben wird die Seite von ERF Medien (Wetzlar). Seit 2010 wurde die Seite über 50 Millionen Mal besucht. Im vergangenen Jahr haben monatlich rund 300.000 Menschen den Service genutzt. Zum Jubiläum hat ERF Medien 15 attraktive Preise ausgelobt. Die Gewinne sind im Text der deutschen Bibelübersetzungen versteckt. "So lohnt sich Bibellesen doppelt", sagt Timotheus Israel, der für das Angebot verantwortlich ist. Die User können unter anderem ein iPad Air, ein DeLonghi Kaffeevollautomat, Tablets oder Bibelkommentare gewinnen.



Die Seite bietet die Bibel in 21 Sprachen mit über 40 verschiedenen Übersetzungen online an. Auch die neue Lutherübersetzung 2017 ist dort zu finden. Ergänzt wird das Portal durch professionelle Werkzeuge wie z. B. Textvergleich, Such- und Notizfunktion. Das Angebot ist für viele Theologen sowie ehrenamtliche Gemeindemitarbeiter zum unentbehrlichen Werkzeug geworden. Die Anmeldung bei Bibleserver.com ist kostenlos und bietet einige weitere Funktionen, beispielsweise das Anlegen von Tags und Notizen, eine weitere Auswahl von Wörterbüchern und Möglichkeiten, die Textformatierung einzustellen.



Im Rahmen des Internetportals veröffentlicht ERF Medien auf Pinterest Bibelverse in eigens gestalteten Grafiken. Die Sammlungen umfassen Ermutigungen, Weisheiten, Verheißungen oder Bibelverse, die etwas über Gott und Jesus aussagen. Dazu kommen weitere Rubriken wie Bibel-Cartoons, Glaubensimpulse, Jesus-Talk 2.0, Gründe zum Bibellesen oder Bibel Insights.



BibleServer.com ist ein Projekt von ERF Medien in Kooperation mit der Deutschen Bibelgesellschaft (Stuttgart), der Stiftung Christliche Medien (Witten) und weiteren deutschen und internationalen Partnern.



OTS: ERF Medien e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74630 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74630.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen steht Ihnen Pressesprecher Markus Müller zur Verfügung.



Markus Müller Pressesprecher ERF Medien e.V. Berliner Ring 62 35576 Wetzlar Tel. 06441 957 244 Email: presse@erf.de www.erf.de







Unsere Vision: "Wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert. Dazu suchen wir die besten medialen Möglichkeiten." Finanziert wird die Arbeit ausschließlich aus Spenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.erf.de/presse oder im Magazin ANTENNE.