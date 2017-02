IRW-PRESS: BROADWAY GOLD MINING LTD: Broadway nimmt zweites Bohrgerät in Betrieb und beginnt mit untertäigem Phase-I-Programm im Kupfer-Gold-Projekt Madison

Vancouver, BC - 27. Februar 2017 - Broadway Gold Mining Ltd. (TSX-V: BRD) (OTCQB: BDWYF) (Frankfurt: BGH.F) (Broadway oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn der untertägigen Bohrungen im 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekt Madison in der historischen Bergbauregion Butte-Anaconda im US-Bundesstaat Montana bekannt zu geben. Dieses Programm, das zeitgleich mit dem 3.657 Meter (12.000 Fuß) umfassenden obertägigen Bohrprogramm absolviert wird, verfolgt zwei wesentliche Ziele:

- die Untersuchung der Fortsetzung der Kupfer- und Goldmineralisierung entlang des Einfallwinkels auf Ebene 600; und - die Erkundung der neu entdeckten Mineralisierung westlich des Vortriebs.

Die Kupfer-Gold-Zone wird auf Ebene 600 durch Fächerbohrungen in der Tiefe untersucht werden. Historische Probenahmen aus den Strecken auf Ebene 600 lieferten Goldgehalte von im Schnitt 0,429 Unzen pro Tonne (oz/t), wobei die 155 Stichproben und 13 Splitter- oder Schlitzproben Werte zwischen 0,010 und 2,728 oz/t Gold aufwiesen. Historische Probenahmen aus den Strossen auf Ebene 600 ergaben Goldgehalte von 0,012 bis 1,924 oz/t (durchschnittlich 0,468 oz/t). Die Proben stellten eine Kombination von Stichproben und Splitter- oder Schlitzproben dar.

Die untertägigen Erkundungsbohrungen werden die neu entdeckte Mineralisierung westlich der historischen Abbaustätten in dem Bereich, für den das Unternehmen kürzlich erst die Erweiterung der obertägigen Bohrungen von 1.371 Meter (4.500 Fuß) auf 3.657 Meter (12.000 Fuß) angeordnet hatte, untersuchen. Das technische Personal des Unternehmens empfahl die Erweiterung auf Grundlage der in den ersten acht obertägigen Bohrlöchern beobachteten Alteration und Mineralisierung.

Broadway weist die Investoren ausdrücklich darauf hin, dass die Entscheidung zur Erweiterung der obertägigen Bohrarbeiten lediglich auf den visuellen Beobachtungen der Mineralisierung beruht. Diese Beobachtungen wurden bislang noch nicht durch eine Analyse der Erzproben bekräftigt.

Wir freuen uns sehr über die Aufnahme der untertägigen Arbeiten bei Madison. Das Projekt befindet sich in einer ertragreichen Kupfer-Gold-Bergbauregion und hat unserer Ansicht nach bedeutendes Explorationspotenzial, sagte Duane Parnham, Chairman von Broadway Gold Mining. Unser Team bringt das Explorationsprogramm so aggressiv wie möglich voran, sodass wir das Potenzial der ersten von uns identifizierten Zielgebiete bestimmen können.

Groundhog Mining aus Dillon (Montana) führt als Vertragspartner das untertägige Bohrprogramm durch. Alle Proben aus den untertägigen Bohrungen werden an ALS Minerals Laboratory in North Vancouver (British Columbia), einer gemäß ISO/IEC 17025:2005 zertifizierten Einrichtung, gesendet. Broadway wird ein Programm mit unabhängigen Standard- und Leerproben anwenden, die dem Probensatz im Rahmen seines QA/QC-Programms in regelmäßigen Abständen hinzugefügt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

R. Tim Henneberry, P.Geo., ein Director von Broadway, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen geprüft und freigegeben.

Über Broadway Gold Mining Ltd.

Broadway Gold Mining Ltd. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sämtliche Rechte am Kupfer-Goldprojekt Madison in der berühmten Bergbauregion Butte-Anaconda im US-Bundesstaat Montana besitzt. Das Kupfer-Gold-Projekt Madison wurde für Explorationen genehmigt und enthält eine vormals produzierende Untertagemine, die Broadway aufgerüstet hat und reaktivieren will, um jene Teile der bekannten Kupfer- und Goldzonen, die noch nicht erschlossen wurden, nach Möglichkeit zu erweitern. Auch außerhalb der Abbaustätten ortet Broadway in dieser ausgedehnten Liegenschaft entsprechen des Explorationspotenzial. Nähere Informationen erhalten Sie über: Duane Parnham Chairman, Broadway Gold Mining 1-800-680-0661 info@broadwaymining.com www.broadwaymining.com Medienkontakt: Adam Bello Primoris Group Inc. +1 416.489.0092 media@primorisgroup.com Broadway Gold Mining Ltd. Suite 507 - 595 Howe Street Vancouver, B.C. V6C 2T5

