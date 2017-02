Liebe Leser,

das Aixtron-Management teilte an Weiberfastnacht mit (und das trotz Firmensitz im Rheinland): "Finanzziele in 2016 erreicht". Da schaute ich mir interessiert an, was Aixtron mitzuteilen hatte (und zwar einen Tag später).

Interessanterweise hat Aixtron mit Umsätzen von 196,5 Mio. im Geschäftsjahr 2016 die Umsätze des vorigen Geschäftsjahres von 197,8 Mio. Euro fast erreicht. Das sah im ersten Halbjahr 2016 noch ganz anders aus, aber im zweiten Halbjahr haben die Herzogenrather ...

Den vollständigen Artikel lesen ...