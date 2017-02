Die Commerzbank hat Metro nach dem Markteintritt mit seinem Großhandelsgeschäft in Myanmar auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Metro habe zu diesem Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer Studie vom Montag. Anders als sonst üblich baue Metro in Myanmar aber keinen konventionellen Großmarkt, sondern konzentriere sich auf ein reines Belieferungsmodell. Dank der bestehenden Logistik- und Warenhauskapazitäten des Joint-Venture-Partners könne Metro in dem Land eine hocheffiziente Lieferkette bei begrenzten Kosten aufbauen./mne/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0038 2017-02-27/12:37

ISIN: DE0007257503