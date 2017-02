von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag Der Mittelwert des Ausblicks für die Umsatzspanne von 255 bis 285 Millionen Dollar im laufenden Quartal entspricht einem Wachstum von zwölf Prozent. "Der Anteil unserer Chips an der Wertschöpfung in den Geräten der Kunden legt weiter zu", sagt Chef Jalal Bagherli gegenüber €uro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...