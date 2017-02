Lauda-Königshofen - adidas-Aktie mit frischem Jahreshoch! Chartanalyse Bis Mitte August 2016 hinein sonnte sich die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einem festen Aufwärtstrend, verlor jedoch ab dem Sommer deutlich an Aufwärtsdynamik und beendete das abgelaufene Jahr mit einem finalen Verlaufshoch bei 160,30 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...