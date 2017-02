Bad Marienberg - Zum 14. Mal wurden heute Abend im Bayerischen Hof in München die stärksten Marken des Jahres mit der Verleihung des Best Brands Awards gewürdigt, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mehr als 600 geladene Gäste aus Wirtschaft, Handel und Medien feierten die Auszeichnung von BMW als "Beste Deutsche Unternehmensmarke International", Coca-Cola als "Beste Produktmarke" und Duplo als "Beste Wachstumsmarke".

