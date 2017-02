Stuttgart (ots) -



Stuttgart ist eine absolute Weltstadt! Glauben Sie nicht? Dann sollten Sie sich mal die Besucherstatistik des Mercedes-Benz Museums anschauen. Die beweist nämlich, dass fast schon die ganze Welt im Automobilmuseum im Neckarpark war. Von den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben bereits Menschen aus 186 Nationen das Museum besucht, erzählt Monja Büdke, die Leiterin des Mercedes-Benz Museums:



Die Marke Mercedes-Benz ist ja weltweit bekannt und das sehen wir auch bei uns im Museum wieder. Es ist in der Tat so: Wir hatten bisher Besucher aus 186 Ländern bei uns im Haus, das heißt sieben Länder fehlen uns noch. Und das hat unseren Ehrgeiz geweckt, sodass wir jetzt gerne noch Besucher aus diesen sieben Ländern bei uns im Haus hätten. Und die laden wir ein, uns einen Besuch abzustatten. (0:20)



Zu diesen sieben noch fehlenden Nationen gehören die beiden afrikanischen Länder Benin und Botswana, die zwei südamerikanischen Nationen Guyana und Suriname sowie die Inselstaaten Papua-Neuguinea, Samoa und St. Kitts und Nevis. Wie genau die Bewohner aus diesen Ländern von der Museums-Aktion erfahren sollen, erklärt Monja Büdke:



Es sind natürlich auch viele exotische Länder dabei, von denen man jetzt nicht so viele Besucher hier in Stuttgart vorfindet. Deshalb haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dort jeweils eine Marketingkampagne in den lokalen Medien zu starten, wir werden auch auf die Botschaften dort zugehen und sind gespannt, wie das dort ankommt. Und natürlich erwartet die Besucher aus diesen Ländern auch eine Überraschung. Wir haben auf jeden Fall die Flaggen bereit gelegt, so dass wir auch parat sind. (0:26)



Wie groß die internationale Strahlkraft des Mercedes-Benz Museums ist, zeigt ein Blick auf die Besucherstatistik: So kam der achtmillionste Besucher im vergangenen Monat aus China - übrigens dem Land, aus dem die meisten ausländischen Gäste stammen. Es folgen die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und die Schweiz. Die Bahamas befinden sich in der Länderrangliste zum Beispiel auf Platz 108, die Salomonen auf Platz 147 und Andorra auf Platz 153. Das zeigt, das Mercedes-Benz Museum ist ein Magnet für internationale Gäste und auf diese bestens vorbereitet:



Unser Audio Guide ist achtsprachig, das heißt, wir bieten die acht häufigsten Sprachen im Haus durchgängig an. Wir haben auch eine große Auswahl an Sprachen für Führungen, das liegt daran, dass wir auch eine sehr internationale Mannschaft im Haus haben. Also wir können sehr viele Sprachen abdecken, zum Teil auch in Muttersprache. Und das wird auch rege angenommen, was uns sehr freut. (0:20)



Menschen aus 186 UN-Mitgliedstaaten haben bisher das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart besucht. Mit einer internationalen Marketingkampagne sollen in diesem Jahr Besucher aus den noch sieben fehlenden Ländern an den Neckarpark gelockt werden.



