Bis zu 250 Millionen möchte der Maschinenbauer Aumann einsammeln, wenn er noch vor Ostern an die Börse geht. Ein Teil davon soll in den Ausbau der Produktion gesteckt werden, der Rest geht an die Muttergesellschaft.

Der westfälische Maschinenbauer Aumann will vom Elektroauto-Boom profitieren und noch vor Ostern den Sprung an die Börse wagen. Die Tochter der börsennotierten Berliner Beteiligungsgesellschaft MBB machte die Börsenpläne am Montag publik. Laut Finanzkreisen will der Hersteller von Motor-Wickelmaschinen und Drahtlackiermaschinen aus Beelen mit dem Börsengang 200 bis 250 Millionen Euro einsammeln. 60 Millionen davon will Aumann selbst in den Ausbau der Produktion in China und den USA stecken. Der Löwenanteil geht ...

