Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzüge (VW) nach vorläufigen Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autobauer habe beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) am unteren Ende der Markterwartungen abgeschnitten, beim Umsatz aber solide überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie vom Montag. Die Sondereinflüsse unter anderem für den Konzernumbau sowie zur Bewältigung der Dieselkrise seien mit 7,5 Milliarden im abgelaufenen Jahr unerwartet hoch ausgefallen. Die Markterwartungen für die operative Marge 2017 befänden sich bereits am oberen Ende der Unternehmensprognosen./men/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0060 2017-02-27/13:50

ISIN: DE0007664039