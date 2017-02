NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 185 US-Dollar gesenkt. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Papiere erscheine nun eher negativ, schrieb Analyst David Tamberrino in einer Studie vom Montag. Zwar habe der Elektroautobauer in vielen Bereichen gegenüber anderen Pkw-Herstellern Vorsprung, doch sorge ihn die kurzfristige Entwicklung. Das gelte mit Blick auf die Markteinführung des Models 3, das bisher noch nicht bewährte Solargeschäft sowie den Geldbedarf des Konzerns./mis/tav

ISIN US88160R1014

AXC0120 2017-02-27/14:05