Von Nicole Friedman und Joshua Jamerson

NEW YORK (Dow Jones)--Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett hat ihre Beteiligung an Apple seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Konzern aus dem Silicon Valley ist damit eine der größten Beteiligungen von Berkshire.

Buffets Anteile an Apple summieren sich auf rund 123 Millionen Aktien, einer der Berkshire-Portfolio-Manager hält rund 10 Millionen, wie der Investor am Montag dem Sender CNBC sagte. Ende 2016 hielt Berkshire etwa 57 Millionen Aktien. Mit den jüngsten Käufen hätte der Anteil von Berkshire an Apple einen Wert von nahezu 18 Milliarden US-Dollar.

Üblicherweise scheut Buffett Investments in Technologieaktien, er verstehe das Geschäft nicht, begründete er dies. Aber bei Apple sei das anders, die Apple-Produkte verstehe er. Die Menschen klebten förmlich an dem Produkt, sagte Buffett mit Blick auf das iPhone. Zwar sei auch Apple nicht vor "Störungen" durch neue Technologien gefeit, aber die "Kontinuität des Produkts ist gewaltig und das Ausmaß, in dem das Leben sich darauf konzentriert, riesig", stellte er fest.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2017 07:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.