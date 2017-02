Zwar haben Finanzinvestoren 2016 weniger in Geld in deutsche Firmen gesteckt, die Beteiligungsgesellschaften sind trotzdem vorsichtig optimistisch. Jedes zweite Unternehmen will seine Investitionen ausbauen.

Finanzinvestoren haben 2016 weniger Geld in deutsche Firmen gesteckt. Sie investierten 5,7 Milliarden Euro Eigenkapital in rund 1000 vor allem mittelständische Unternehmen und damit 14 Prozent weniger als 2015, wie der Branchenverband BVK am Montag mitteilte. Solche Schwankungen seien in der Branche nicht unüblich, sagte der Sprecher des Vorstands des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...