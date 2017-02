Spitzenleistungen im Sport durch wissenschaftliche Unterstützung - Was Hightech-Gadgets und Trainings-Expertisen bringen



Wien (ots) - Top-Leistungen im Spitzensport sind ohne sportwissenschaftliche Unterstützung kaum noch möglich. Wie Wissenschafter in Österreich an Spitzenleistungen mittüfteln, wie Sensoren und andere Technologien entscheidenden Feinschliff verschaffen können, wie Freizeitsportler von all dem Know-how profitieren und wo die Grenzen und Schattenseiten der Leistungsoptimierung liegen, hat sich APA-Science im aktuellen Dossier näher angesehen.



In etwa 900 Bewerben werden laut Bundessportorganisation (BSO) in Österreich Staatsmeisterschaften abgehalten. Gewiss nicht überall braucht es Hightech-Ausrüstungen oder nach wissenschaftlichem Know-how gestaltete Trainings- und Wettkampfpläne, um vorne mit dabei zu sein. Aus einigen Bereichen ist sportmedizinische - oder allgemeiner - sportwissenschaftliche Expertise jedoch nicht mehr wegzudenken. Das bestätigen Expertinnen und Experten vom Sportmediziner Norbert Bachl bis zum Leistungsdiagnostiker Hans Holdhaus.



Das gesamte Dossier lesen Sie unter: [http://science.apa.at/dossier/sport] (http://science.apa.at/dossier/sport).



