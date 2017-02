Neckarsulm (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Lidl bietet seinen Kunden eine weitere schnelle und sichere Bezahlmöglichkeit an und führt als erster Lebensmitteleinzelhändler bundesweit das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard ein. Nachdem das Unternehmen im Sommer 2015 die Kreditkartenzahlung und im Februar 2016 das kontaktlose Bezahlen mit der Kreditkarte ermöglichte, ist dies der nächste logische Schritt, die Serviceleistungen für die Kunden weiter auszubauen.



"Bei unserem Angebot an Zahlungsmöglichkeiten kann jeder die von ihm bevorzugte Methode wählen", sagt Marcel von Haber, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland unter anderem zuständig für den Bereich Finanzen. "Das kontaktlose Bezahlen mit der Girocard ermöglicht unseren Kunden eine schnelle und sichere Bezahlung. Das gehört für uns zu einem einfachen und bequemen Einkauf dazu."



Beim kontaktlosen Bezahlen mit der Girocard halten die Kunden ihre Karte einfach an das Bezahlterminal an der Kasse. Bei Beträgen bis zu 25 Euro ist keine Eingabe einer PIN nötig, wodurch der Bezahlvorgang nur wenige Sekunden dauert. Die Datenübertragung erfolgt wie beim kontaktlosen Bezahlen mit der Kreditkarte über Near Field Communication (NFC), dem internationalen technischen Standard für Datenübertragung per Funk. Voraussetzung ist eine NFC-fähige Girocard.



Über Lidl:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit über 20.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



OTS: LIDL newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58227 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58227.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Lidl Deutschland 07132/30 60 90 · presse@lidl.de