IRW-PRESS: ALX Uranium Corp.: ALX Uranium Corp. gibt Beginn des Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Gorilla Lake im Athabasca-Becken, Saskatchewan bekannt

ALX Uranium Corp. gibt Beginn des Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Gorilla Lake im Athabasca-Becken, Saskatchewan bekannt

Vancouver, 27. Februar 2017 - ALX Uranium Corp. (ALX oder das Unternehmen) (TSXV: AL; FWB: 6LLN; OTC: ALXEF) freut sich, bekannt zu geben, dass im Konzessionsgebiet Gorilla Lake (Gorilla Lake oder das Konzessionsgebiet) im westlichen Bereich des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan ein Diamantbohrprogramm eingeleitet wurde. Gorilla Lake befindet sich innerhalb der sogenannten Carswell Impact Structure im Athabasca-Becken, Saskatchewan, rund 15 km nördlich des ehemaligen Produktionsbetriebs der Uranmine Cluff Lake, aus der zwischen 1980 und 2002 Uran gefördert wurde.

Das Bohrprogramm 2017 soll vier Bohrlöcher über insgesamt 1.000 Meter beinhalten. Die Arbeiten konzentrieren sich auf den nördlichen Anteil des Konzessionsgebiets und dienen der genaueren Erkundung einer im Grundgestein eingebetteten Uranmineralisierung, die 2006 in den Bohrlöchern CLU 01 (0,46 % U3O8 auf 1,5 m) und CLU-07 (0,17 % U3O8 auf 7,0 m) durchteuft wurde. Die Uranmineralisierung steht mit zahlreichen, im Zuge von luftgestützten und bodengestützten elektromagnetischen (EM) Messungen ermittelten Leitschichten in Verbindung und fällt mit einem ausgeprägten, in Nordost-Richtung verlaufenden Trend mit niedrigen Gravitätswerten zusammen, der im Rahmen einer bodengestützten Gravitätsmessung im Winter 2016 lokalisiert wurde.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Bohrungen eine mittels EM-Messflug entdeckte Anomalie rund 1.500 Meter südlich von Gorilla Lake erkundet, die gemeinsam mit einer in NO-SW-Streichenrichtung verlaufenden Zone mit niedrigen Gravitätswerten auftritt.

Einen Lageplan mit den geophysikalischen Anomalien und den für 2017 geplanten Zielzonen finden Sie auf der Website von ALX unter https://www.alxuranium.com/projects/cluff-lake.

Über Gorilla Lake

Das Konzessionsgebiet Gorilla Lake besteht aus zwei aneinander grenzenden Claims mit 7.552 Hektar (18.661 Acres) Gesamtfläche und liegt innerhalb der Carswell Impact Structure im westlichen Anteil des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan. Das Konzessionsgebiet ist zu 80 % in Besitz von ALX, Logan Resources Ltd. (TSXV: LGR) verfügt über eine Förderbeteiligung von 20 %. ALX ist der Betreiber der Konzession.

Gorilla Lake ist Teil der von ALX explorierten Konzessionsgruppe Cluff Lake, die aus drei aneinander grenzenden Konzessionsgebieten besteht und die an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Mine Cluff Lake grenzt. Hier konnten die Vorgängerunternehmen von AREVA Resources Canada Inc. in drei obertägigen und vier untertägigen Abbaustätten während einer Betriebsdauer von 22 Jahren mehr als 62 Millionen Pfund U3O8 fördern.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Sierd Eriks, P.Geo., President und CEO, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über ALX

ALX ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das 2015 im Zuge der Zusammenlegung der Unternehmen Lakeland Resources Inc. und Alpha Exploration Inc. gegründet wurde und seinen Firmensitz in Vancouver, BC, Kanada hat. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol AL, an der Frankfurter Börse unter dem Börsensymbol 6LLN und im OTC-Markt der USA unter dem Symbol ALXEF gehandelt. Die aussichtsreichen Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken (Gesamtfläche rund 140.000 Hektar) werden von ALX aktiv exploriert. Die technischen Berichte zu mehreren Konzessionsgebieten, die vom Unternehmen aktiv betriebenen werden, sind auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) nachzulesen.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.alxuranium.com oder über Roger Leschuk, Vice President, Corporate Development (Tel: 604.629.0293 bzw. 1.866.629.8368 (gebührenfrei), E-Mail: rleschuk@alxuranium.com).

Für das Board of Directors von ALX Uranium Corp.

Warren Stanyer

Warren Stanyer Director & Chairman ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen und enthalten auch Aussagen, die sich auf Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem beispielsweise auf die Explorationspläne 2017 des Unternehmens für das Konzessionsgebiet Gorilla Lake und darauf, dass anhand der Ergebnisse früherer Explorationen eine weitere Uranmineralisierung im Konzessionsgebiet vorhanden sein könnte. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die tatsächlichen Erkenntnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, welche die Betriebstätigkeit sowie die Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten. Zu den Gründen für eine mögliche deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse zählen: die Fehlinterpretation von historischen oder aktuellen Explorationsdaten; die mögliche Nichtverfügbarkeit von benötigten Maschinen und Anlagen bzw. Arbeitskräften; die mögliche Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln zur Durchführung der geplanten Übernahmen bzw. Explorations- und Erschließungsarbeiten; dass die Explorationslizenzen für Bohrungen und andere Aktivitäten mit Verzögerung oder gar nicht gewährt werden; Witterungseinflüsse, logistische Probleme oder Gefahren, die unsere geplante Exploration verhindern; Gebrechen oder Ausfälle bei Geräten und Anlagen; dass keine genaue und detaillierte Datenanalyse möglich ist; dass sich die von uns oder anderen an bestimmten Orten ermittelten Ergebnisse nicht unbedingt auf größere Bereiche unserer Konzessionsgebiete übertragen lassen; dass die Explorationsprogramme nicht (zeitgerecht) abgeschlossen werden können; dass der Marktpreis für Uran oder andere Mineralien keine kommerzielle Produktion zu vertretbaren Kosten erlaubt; und dass es trotz der vielversprechenden Datenlage in unseren Konzessionsgebieten keine wirtschaftlich förderbare Mineralisierung gibt; sowie diejenigen Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für den neunmonatigen Zeitraum per 30. September 2016 - die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abrufbar ist - beschrieben sind.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39037 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39037&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00165 J1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00165J1093

AXC0130 2017-02-27/14:45