Bessere Daten als von Analysten zuvor noch erwartet haben in der vergangenen Handelswoche der Wal-Mart Stores-Aktien einen deutlichen Kursschub versetzt und ermöglichten zugleich einen Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend - damit steht nur ein Ast eines Kaufsignal fest und dürfte weitere Gewinne in dem Wertpapier sichern.

Der US-Discounter Wal-Markt hat per Ende Januar im vierten Geschäftsquartal seine Umsätze weltweit um ein Prozent auf 130,9 Milliarden US-Dollar steigern können - ohne Wechselkurseffekte hätte das Plus 3 Prozent sogar betragen, jedoch blieb weniger durch den starken Dollar in den Büchern stehen. Der Gewinn verringerte sich zwar um fast 18 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar, allerdings übertraf Wal-Mart mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,30 US-Dollar die Erwartungen der Analysten.

Händler nahmen dies zum Anlass um die Aktie verstärkt zu kaufen und führten hierdurch zu einem deutlichen Gewinnsprung in der vergangenen Handelswoche bei. Dabei konnte das Wertpapier über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie seit den Hochs bei 75,19 Euro aus Sommer 2016 ausbrechen und stellte ...

