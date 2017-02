Dow Jones - Kommt endlich ein Rücksetzer??

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® stabilisierte sich am Freitag nach einem schwächere Handelsstart und pendelte sich zunächst seitwärts ein. Mit einer Kaufwelle am Ende wurde er nochmals knapp ins Plus gezogen. Heute zeigen sich die Futures kurz vor Handelsstart etwas schwächer, die Aufholjagd des späten Freitagshandels verpufft wieder. Innerhalb des steilen Aufwärtstrends sehen wir momentan eine kleine Korrektur, das Chartbild ist aber weiterhin bullisch zu werten.

Kurzfristig stellt sich die Frage, ob die Korrektur nochmals ausgedehnt wird oder die Bullen direkt wieder übernehmen. Klettert der Index über die Freitagshochs bei 20.822 Punkten, wäre Platz für eine Aufwärtswelle bis zunächst 20.930 - 20.950 Punkte. Kommt hingegen zu Beginn Druck auf, wäre bei einem Rückfall unter 20.730 eine weitere Abwärtswelle bis 20.440 - 20.530 Punkte möglich. An dieser breiten Unterstützungszone sollten dann wieder Käufer bereit stehen. Unterhalb von 20.420 droht ein größerer Abverkauf.

Dow Jones Industrial Average® Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.02.2017 - 27.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HU73WE 17,96 18.900.00 10,93 31.03.2017 Dow Jones® Index HU76ZF 10,64 19.650,00 18,25 31.05.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2017; 14:55 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HU8P60 18,83 22.700,00 10,54 30.06.2017 DowJones® Index HU8P6H 10,77 21.850,00 18,59 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2017; 14:59 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Kommt endlich ein Rücksetzer?? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).