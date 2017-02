Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für die Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Da die London Stock Exchange nicht wie von der Europäischen Union (EU) gefordert ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS veräußern wolle, sei die angepeilte Fusion mit dem deutschen Börsenbetreiber in Gefahr, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Montag. Es sei nun sehr unwahrscheinlich, dass die EU-Kommission den Zusammenschluss genehmige. Wenngleich Häßler ein Scheitern des Deals negativ werten würde, sei die Deutsche Börse aber gut positioniert, um als alleinstehendes Unternehmen weiter zu wachsen./la/das

ISIN: DE0005810055