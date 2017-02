Jetzt ist es also passiert. Wegen einer nach unten korrigierten Umsatzprognose für 2018 ist die Aktie von Nordex in der letzten Handelswoche regelrecht kollabiert. Per Wochenschluss verliert der einstige Börsenliebling unter sehr hohen Umsätzen fast 32 Prozent an Wert und landet mit unter 14 EUR auf dem Niveau, wo man die...

