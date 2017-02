Potsdam (ots) - Egal von wo, egal wann und von welchem Gerät ein Besuch bei www.wardow.com soll jedem Kunden als ein besonderes Shoppingerlebnis in Erinnerung bleiben. Mit dem Relaunch der neuen Website im Responsive Design unterstreicht der Onlineshop für Premium Taschen und Accessoires seinen Anspruch und schafft für seine Kunden eine inspirierende Einkaufswelt auf allen Endgeräten.



Mit ein paar Klicks von der exklusiven Handtasche zum hochwertigen Koffer: Bei wardow.com finden Besucher unter 12.000 Produkten von mehr als 100 Marken stets das richtige Reisegepäck, Accessoire und die passende Tasche. Für einen unkomplizierten und bequemen Einkauf ergänzte wardow.com Anfang des Jahres sein Serviceangebot und bietet seither den Kauf auf Rechnung an. Mit der Umstellung der Webseite auf Responsive Design erfolgte nun ein weiterer entscheidender Schritt. Die detaillierten Produktbeschreibungen, hochauflösenden Produktbilder und 360° Ansichten, die täglichen Neuheiten sowie alle Servicethemen können nun in vollem Umfang insbesondere auch auf allen mobilen Endgeräten in Anspruch genommen werden.



Aufgrund der Umstellung der Such- und Filtertechnologie von Solr auf Elasticsearch, sowie die konsequente Performance-Optimierung konnte die Ladezeit deutlich spürbar gesenkt werden. Erste Kundenrückmeldungen und eine Verdoppelung der Zugriffe über mobile Endgeräte unterstreichen diesen Punkt. Dadurch ist das Einkaufen auf wardow.com noch einfacher und schneller.



Die strategische Konzeption des mobilen Shops startete bereits vor knapp zwei Jahren. Die technische Umsetzung fand innerhalb von sechs Monaten in Zusammenarbeit mit der E-Commerce-Agentur Phoenix Media statt und basiert auf der aktuellsten Magento Enterprise-Version.



Die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden an einen modernen Onlineshop und ein unkompliziertes Shoppingerlebnis zu erfüllen und zu übertreffen, ist ein wesentlicher Bestandteil der wardow.com Erfolgsgeschichte. Das spiegelt auch eine umfangreiche Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und n-tv wider. wardow.com zählt laut Kundensicht zu den besten Online-Shops Deutschlands.



Danny Wardow, Geschäftsführer von wardow.com, erklärt: "Wir haben viel Zeit in die Konzeption gesteckt und sicher etwas zulange gebraucht, um unseren Shop an der mobilen Ära anzupassen. Dafür wurde die Veränderung in der Darstellung unseres Angebotes jetzt umso konsequenter und kompromissloser vorgenommen. Weit über die Hälfte des Traffics auf unserer Website kommt bereits von mobilen Endgeräten. Dieser Anteil wird die nächsten Jahre weiterwachsen und zunehmend dominieren. Wir sind für diese grundlegende Veränderung des E-Commerce gut aufgestellt und wachsen mittlerweile wieder mehr als 50% zum Vorjahr."



