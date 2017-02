Was sich der Handyhersteller Lenovo von der erweiterten Realität auf dem Smartphone verspricht: Sechs Fragen an den Lenovo-Manager Stefan Engel.

WirtschaftsWoche: Augmented Reality (AR), die erweiterte Realität, ist eines der Trend-Themen auf dem Mobile World Congress. Wie wichtig wird die Technik in Smartphones der Zukunft?Stefan Engel: Augmented Reality ist bereits heute wichtig. Denken Sie an so beliebte und weit verbreitete Anwendungen wie Snapchat, Pokemon Go oder Google Maps, die längst Elemente von AR enthalten. Deren Popularität und Akzeptanz bereitet den Weg für neue, ganz andere AR-Anwendungen.

Noch ist das Angebot an Apps für Augmented Reality aber ja sehr überschaubar. Wir sehen 2017 als ein Jahr, in dem entscheidende Weichen gestellt werden und der Durchbruch von Augmented Reality vorbereitet wird. Und wir erwarten, dass bis Ende 2018 die Zahl der verfügbaren Anwendungen für AR deutlich ansteigen wird.

Was fehlt noch für den Durchbruch der Technik?Augmented Reality stellt ...

