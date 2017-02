WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar überraschend gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe seien zum Vormonat um 2,8 Prozent zurückgegangen, teilte die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten stattdessen einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Verkäufe noch um 1,6 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Verkäufe hingegen um 2,7 Prozent. Im Dezember hatte es in dieser Abgrenzung noch einen Rückgang um 2,0 Prozent gegeben./tos/he

AXC0151 2017-02-27/16:12