Mit der neuen Karte mit hoher Speicherkapazität können Multimedia-Inhalte schnell gespeichert und übertragen werden

Kernaussagen:

Erstklassige Speicherlösung für Sport-Camcorder, Tablets und Smartphones

Schnelle Aufnahme, Wiedergabe und Übertragung von Mediendateien einschließlich 1080p-Full-HD-, 3D- und 4K-Videos

Dank der UHS-II-Technologie ist eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s (1000x) 1 sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s möglich, zudem sorgt ein microSD UHS-II USB 3.0-Lesegerät für eine schnelle Übertragung von Dateien

"Works with GoPro"-geprüft für eine maximale Kompatibilität mit GoPro®-Kameras

Milpitas (Kalifornien, USA), 27. Februar 2017 - Lexar, eine weltweit führende Marke von Flash-Speicherprodukten, kündigte heute die neue Lexar® Professional 1000x microSDXC UHS-II (U3)-Speicherkarte mit einer Kapazität von 256 GB an. Die Professional 1000x microSDXC UHS-II-Karte verfügt über eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 90 MB/s. Sie wurde für Camcorder aus dem Sportbereich sowie Tablets und Smartphones konzipiert. Die Speicherkarte mit einer Kapazität von 256 GB wurde auf die Kompatibilität mit GoPro®-Kameras geprüft. Die Verifizierung "Works with GoPro" stellt sicher, dass die microSD-Speicherkarten Professional 1000x von Lexar ein strenges Testverfahren bestanden haben und ihre optimale Leistung und Kompatibilität zu GoPro-Produkten gewährleistet ist.

"GoPro-Kunden schaffen viele Inhalte und sehnen sich nach einer nahtlosen Aufnahme und Wiedergabe", so Adam Silver, Senior Director für Zubehör- und Entwicklerlösungen bei GoPro. "Die neue Professional 1000x microSDXC von Lexar mit einer hohen Kapazität von 256 GB wurde durch ihre tolle Leistung im "Works with GoPro"-Programm bestätigt. Wir freuen uns, sie in diesem Programm willkommen zu heißen."

Die neue Karte mit einer Kapazität von 256 GB bietet die von Abenteurern und Adrenalin-Junkies zur Aufnahme, Übertragung und Bereitstellung von Inhalten von unterwegs geforderte Geschwindigkeit und Kapazität. Dank der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) ist diese Karte ideal für das schnelle Speichern längerer Full-HD-Videos in den Qualitäten 4K, 3D und 1080p geeignet. Damit können bis zu neun Stunden 4K-Videos2 aufgenommen werden, und die Karte ist perfekt für Action-Shootings mit einer Luftkamera, da für die ausgedehnte Nutzung mehrere Speicherkarten erforderlich sind. Die neue Karte verfügt über ein microSD UHS-II USB 3.0-Lesegerät, mit dem eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s3 erreicht werden kann. Dadurch können Kreative sich auf das Wesentliche besinnen und die Action schneller einfangen.

Mit den Professional 1000x microSD-Karten von Lexar können Nutzer von Tablets und Smartphones Mediendateien schnell und bequem herunterladen oder speichern. Mit der neuen Karte mit einer Kapazität von 256 GB können Nutzer über 36 Stunden HD-Videos, 67.600 Fotos oder 58.100 Lieder speichern.2

"Ich setze microSD-Karten in meinen Drohnen ein, und mit der Lexar 256GB Professional 1000x microSD-Karte kann ich zahlreiche Bilder und HD-Videos machen, ohne vor Ort die Karte wechseln zu müssen. Das ist fantastisch!" so Chris McLennan, Lexar Elite und professioneller Reise-, Natur-, Abenteuer- und Luftbild-Fotograf. "Ich nutze Lexar microSD-Karten ebenfalls auf meinem Android-Smartphone zum Speichern von Fotos und Videos. Es ist echt fantastisch, dass ich Kunden aufgenommene Vorschaubilder zeigen kann, ohne meinen Laptop immer mitnehmen zu müssen."

Für mehr Flexibilität sind die Lexar Professional 1000x microSD UHS-II-Karten abwärts kompatibel mit UHS-I-Geräten. Die Speicherkarten des Professional-Sortiments umfassen eine nicht ablaufende herunterladbare Lizenz der Image Rescue®-Software zur Wiederherstellung eines Großteils der Fotos und Videodateien, selbst wenn sie gelöscht wurden oder die Karte beschädigt wurde.4 Außerdem gibt es für die Karte einen technischen Support und eine eingeschränkte lebenslange Garantie. Das USB 3.0-Lesegerät besitzt eine eingeschränkte Garantie über ein Jahr. Die neue Kartenkapazität wird im ersten Quartal 2017 für eine UVP von 399,90 € erhältlich sein. Die Lexar Professional 1000x microSDXC/microSDHC-Karten sind ebenfalls mit folgenden Kapazitäten erhältlich: 32, 64 und 128 GB. Um ein noch breiteres Angebot an kostengünstigen Optionen anbieten zu können, wird die High-Performance 633x microSDXC UHS-I-Karte mit einer Kapazität von 256 GB im ersten Quartal 2017 auf UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 (U1) umgestellt und zu einem UVP von 319,90 € angeboten. High-Performance 633x microSDXC/microSDHC-Karten sind erhältlich in den Kapazitäten 16 GB, 32, 64, 128 und 256 GB. Alle Lexar-Produkte werden in den Lexar Quality Labs (http://de.lexar.com/about-us/lexar-quality-labs.html) umfangreichen Tests unterzogen, damit die Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit mehr als 1.200 digitalen Geräten gewährleistet ist. Weitere Informationen zu Lexar-Produkten finden Sie auf http://de.lexar.com/ (http://de.lexar.com/).

Über Lexar

Lexar ist eine weltweite Marke der Micron Consumer Products Group, Inc., einer Tochtergesellschaft von Micron Technology, Inc., einem der weltweit größten Speicherhersteller. Zu Produkten von Lexar gehören branchenführende Speicherkarten für Fotografie und Video, Lesegeräte, Speicherlaufwerke, hochleistungsfähige USB-Flash-Laufwerke und Speicherkarten für mobile Geräte. Die Produkte von Lexar sind weltweit in großen Einzelhandelsgeschäften, bei Internethändlern und auf www.lexar.com erhältlich. Weitere Informationen oder Support finden Sie auf http://de.lexar.com/ (http://de.lexar.com/).

Lexar. When Memory Matters.®

Informationen zu Micron

Micron Technology, Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochmodernen Halbleiterlösungen. Über seine weltweiten Niederlassungen produziert und vertreibt Micron ein vollständiges Sortiment an DRAM-, NAND- und NOR-Flash-Speichern sowie andere innovative Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleitersysteme für den Einsatz in führenden Computing-, Verbraucher-, Netzwerk-, eingebetteten und mobilen Produkten. Die Stammaktien von Micron werden unter dem Symbol MU an der NASDAQ gehandelt. Mehr über Micron Technology, Inc. erfahren Sie auf www.micron.com (http://www.micron.com).

1Bis zu 150 MB/s Lesegeschwindigkeit, niedrigere Schreibgeschwindigkeiten. Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann variieren. x = 150 KB/s.

2 Auf Basis einer Kapazität von 256 GB. 4K-Videos mit 30 fps oder 1080p HD-Videos mit 15 Mbit/s. 12 Megapixel JPEG-Dateien. MP3-Audiodateien mit 128 kbit/s. Die tatsächliche Stundenzahl variiert je nach Kamera-/Gerätemodell, Formatauflösung und Komprimierung, nutzbarer Kapazität und Paketsoftware.

3Die höchste Datenübertragungsrate wird nur in Verbindung mit einem microSD UHS-II USB 3.0-Lesegerät erreicht.

4Die Wiederherstellung von Bildern und anderen Daten wird nicht zu 100 % garantiert

Die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität kann abweichen. 1 GB entspricht 1 Milliarde Byte.

Die Garantie ist in Deutschland auf 10 Jahre beschränkt, gerechnet ab dem Kaufdatum.





Pressekontakt:

Martina Zingler

Zingler Text & PR

++49 (0)5341 393356

mzingler@zingler-text-pr.de

Pressekontakt:

Martina Zingler

Zingler Text & PR

++49 (0)5341 393356

mzingler@zingler-text-pr.de

