Die LONGi Group hat ihre Auslandsmarke "LERRI Solar", zu der das Geschäft mit Solarzellen und -modulen gehört, in "LONGi Solar" umbenannt. Das Unternehmen wird mit seinem neuen Markenauftritt vom 01.-03.03.2017 an der der PV Expo 2017 in Tokio (Japan) teilnehmen. Der Start ihrer Strategie zur Markenintegration ist ein Signal, dass die Gruppe eine weltweit führende Rolle in der Solartechnologie spielen will.

