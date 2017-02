Lieber Leser,

die Aareal Bank zählt derzeit zu den großen Verlierern an den deutschen Finanzmärkten. Das Minus beträgt per Wochensicht etwa 4,4 %. Das im MDax notierte Unternehmen hat dabei deutlich schlechter abgeschnitten als der eigene Index mit seinem Plus von +/-0,00 %. Aareal ist daher bei technisch orientierten Analysten sehr negativ aufgefallen.

Underperformer mit Verlusten

Die Bank musste auch im Zeitraum seit Jahresbeginn kleinere Verluste hinnehmen. Immerhin ...

