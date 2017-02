Was ist am Montag an den Finanzmärkten passiert? Heute standen im Fokus: LSE stellt Börsen-Chef Kengeter infrage, VW-Aktionäre mit Zahlen unzufrieden, Verkaufsempfehlung für Tesla, EZB fährt Staatsanleihen-Käufe herunter, Nachfolger für Daimler-LKW-Chef steht bald fest, Buffetts Apple-Beteiligung, Evonik-Chef geht, Aumann will an die Börse.

