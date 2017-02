Die DZ Bank hat den fairen Wert für Generali nach der gescheiterten Übernahme durch Intesa Sanpaolo von 14,50 auf 13,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Rückzieher von Intesa habe nicht überrascht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Montag. Risikofaktoren für den Versicherer Generali bleiben die schwelenden Probleme des italienischen Bankensektors in Kombination mit der politischen Unsicherheit in Italien. Der moderate Bewertungsabschlag im Vergleich zur Vergleichsgruppe erscheine angemessen./edh/ajx

AFA0092 2017-02-27/18:03

ISIN: IT0000062072