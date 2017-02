Die britische Premierministerin Theresa May muss für ihr Brexit-Gesetz im Oberhaus noch immer mit einem möglichen Rückschlag rechnen.

Am Montag gingen die Beratungen darüber in die zweite Runde. Die Parlamentarier haben während der zweitägigen Debatte, die am Mittwoch fortgesetzt wird, die Gelegenheit, das knappe Gesetz der Regierung abzuändern. Mit dem Brexit-Gesetz soll May die Vollmacht übertragen werden, den Austritt aus der EU förmlich zu erklären. Erst dann können die Austrittsverhandlungen ...

