(In dem um 18:01 Uhr gesendeten Bericht muss der Schlussstand für Deutsche Börse im letzten Satz des zweiten Absatzes korrekt 3,8 (NICHT 2,4) Prozent lauten. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

XETRA-SCHLUSS/DAX im Plus - Börsen-Fusion vor dem Aus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat mit einer freundlichen Tendenz am Montag geschlossen. Nach dem Rücksetzer am Freitag fanden auf dem erreichten Niveau die Käufer wieder den Weg an die Börse. Allerdings waren die Umsätze sehr dünn, damit steht die Erholungsbewegung auf wackeligen Beinen. Gekippt werden dürfte dagegen die Fusion der Börsenbetreiber Deutsche Börse und London Stock Exchange (LSE). Der DAX ging 0,2 Prozent höher bei 11.823 Punkten aus dem Handel.

Fusion zwischen Deutsche Börse und LSE vor dem Aus

Die geplante Fusion zwischen Deutsche Börse und LSE steht vor dem Aus. In der Nacht zu Montag gaben die Briten bekannt, dass sie nicht bereit sind, den Forderungen der EU-Kommission nachzukommen. Beobachter vermuten, dass die Entscheidung der LSE politisch motiviert ist, da sie an die Börsenhochzeit nicht mehr glaubt. Die Prüfungsfrist der EU-Kommission läuft zwar noch bis zum 3. April. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass sie solange wartet, um ihr Urteil zu fällen. Die Aktie der Deutschen Börse stellte mit einem Minus von 3,8 Prozent das Schlusslicht im DAX.

Adidas bei Analysten beliebt

Zwei Hochstufungen schoben die Aktie von Adidas an die DAX-Spitze, sie schloss 3,9 Prozent im Plus. Die UBS empfiehlt ihren Kunden die Aktie zum Kauf und verweist auf das Überraschungspotenzial bei Umsatzwachstum und Bruttomarge. Auch die Royal Bank of Canada ist positiv gestimmt und empfiehlt das Übergewichten der Aktie. Bei Dürr ist die HSBC optimistisch und hat das Kursziel auf 94 Euro angehoben. Für die Aktie ging es um 3,2 Prozent auf 77,92 Euro nach oben.

VW standen mit den Geschäftszahlen des Konzerns vom Freitagabend unter leichtem Druck und verloren 0,9 Prozent. Händler stuften die Daten als "durchwachsen" ein. Analyst Arndt Ellinghorst von ISI Evercore zeigte sich wenig angetan: Das EBIT im vierten Quartal sei klar unter seiner Schätzung als auch der Konsensschätzung geblieben. Den Ausblick bezeichnete Ellinghorst als wenig inspirierend.

Analysten senken Daumen über Nordex

Im TecDAX richtete sich der Blick auf Nordex (minus 2,5 Prozent auf 13,10 Euro). Hier belasteten Verkaufsempfehlungen zweier Banken: Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Sell" abgestuft mit einem Kursziel von 14 Euro, und Kepler Cheuvreux sieht das Ziel sogar nur noch bei 11 Euro nach zuvor 27 Euro und ruft ebenfalls zum "Reduzieren" auf.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 64,3 (Freitag: 101,3) Millionen Aktien im Wert von rund 2,42 (Freitag: 3,96) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.822,67 +0,16% +2,98% DAX-Future 11.818,50 +0,06% +3,26% XDAX 11.819,93 -0,09% +3,26% MDAX 23.362,63 +0,08% +5,29% TecDAX 1.896,66 +0,58% +4,69% SDAX 9.964,35 +0,76% +4,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,15 -17 ===

