Neuer Chef der Daimler-Nutzfahrzeug-Sparte wird der bisherige Nordamerika-Lkw-Chef Martin Daum. Der Aufsichtsrat habe den Manager zum Nachfolger von Wolfgang Bernhard ernannt, teilte Daimler am Montag mit. Daum trete seinen Posten am Mittwoch an und sei für fünf Jahre bestellt. Der langjährige Daimler-Manager Bernhard hatte Mitte Februar...

