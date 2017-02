Peking (ots/PRNewswire) - Am 21. Februar 2017 wurde von Ctrip

Corporate Travel, ein führender chinesischer

Travel-Management-Anbieter, der Asia-Pacific Corporate Travel Summit

2017 ausgerichtet, eine der Hauptveranstaltungen der

Business-Travel-Management-Branche. Unter dem Motto "TM+: Das

Business-Travel-Ökosystem neu erdacht" trafen sich bekannte Firmen im

Bereich Business Travel, darunter Airlines, Hotels, Dienstleister im

Bereich Zahlungsabwicklung und Ausgabenkontrolle sowie

MICE-Dienstleister (MICE=Meetings, Travel Incentives, Conventions and

Exhibitions) zu eingehenden Gesprächen hinsichtlich Analytik zu

aktuellen Branchentrends mit dem Ziel, die Dienstleistungen

aufzuwerten.



TM+: Das Business-Travel-Ökosystem neu erdacht



Laut einem Bericht, der auf Marktdaten von Ctrip Corporate Travel

und des weltgrößten Business-Travel-Verbands Global Business Travel

Association (GBTA) aus dem Jahr 2016 basiert, beliefen sich 2016 die

Ausgaben für Business Travel in China auf 290 Milliarden US-Dollar.

China belegte damit Platz 2 hinter den USA.



Angesichts des starken Marktwachstums ist eine Aufrüstung der

Branche unabdingbar. "Neben der Grundforderung nach

Kosteneinsparungen durch Business-Travel-Management geht es

Geschäftskunden um ein effizienteres Management durch ein effektives

und integriertes Business-Travel-Management-System", sagte Fang

Jiqin, Ctrip Vice President und Ctrip Corporate Travel CEO, in seiner

Eröffnungsrede. "Die Verschiebung der Anforderungen von

Geschäftskunden und die notwendige Aufwertung des Werteversprechens

der Branche haben einen Wandel in der Business-Travel-Branche

herbeigeführt. Das ist der Hintergrund der neuen TM+-Strategie von

Ctrip Corporate Travel."



Die drei Hauptaspekte bei "TM+" lauten "Umfassend, Selbstbedienung

und Intelligent". Umfassend bezieht sich darauf, dass Produkte

horizontal verschiedene Sektoren und Felder umspannen, ausgehend vom

Buchung und Flugtickets über Hotels bis hin zu Sharing-Plattformen,

MICE und anderen Reise-Incentives, wodurch integrierte

Dienstleistungen ermöglicht werden. Aus vertikaler Sicht stehen

zunächst die Buchungs- und Bezahlprozesse mit Ausdehnung auf die

Frontend-Prozesse Business-Travel-Anwendung und -Autorisierung sowie

die Backend-Prozesse Kostenerstattung und -analyse. Das Ziel sind

umfassendes Management und vollständige Kontrolle der Prozesse. Was

die Selbstbedienung betrifft, ersetzt die Branche mit TM+ die

Vorgänge Buchung, Business-Travel-Autorisierung und Bezahlung durch

einen ganzheitlichen Business-Travel-Management-Prozess, der

Kunden-Onboarding und -pflege, Ausgabenprüfung und -abrechnung,

Änderungen am Traveler-Profil sowie elektronische Rechnungszustellung

und -validierung beinhaltet. Intelligent bedeutet, dass anhand der

Reisepräferenzen aus vergangenen Reisen intelligente und gleichzeitig

kosteneffiziente Empfehlungen gemacht werden und intelligente

Berichte auf Basis von Vergleichsanalysen der personenbezogenen

Ausgaben gegenüber dem Unternehmen insgesamt und -- anhand von Big

Data -- gegenüber der gesamten Branche bereitgestellt werden.



Ganzheitlicher Prozess: Neuer Standard in der

Business-Travel-Management-Branche



Vor dem Hintergrund des lauter werdenden Rufs der Kunden nach

einem neuen Ansatz beim Business-Travel-Management hat Ctrip

Corporate Travel auf dem Gipfel eine überarbeitete

prozessübergreifende Version seiner App vorgestellt. Die neue App

bietet verschiedene aufgewertete Funktionen wie Autorisierung und

Buchung, Budgeterhöhungsanträge von unterwegs sowie Kostenerstattung

nach der Reise. Nutzer haben das volle Spektrum an intelligenten,

integrierten Business-Travel-Management-Services zentral zur

Verfügung. Die Optimierungen der App sollen den Kunden dabei helfen,

die Kosten für Business Travel einzudämmen und das Travel-Management

effizienter zu gestalten.



Ctrip Corporate Travel plant weitere vor- und nachgelagerte

Anbieter im Business-Travel-Ökosystem zusammenzuführen und strebt

eine stärkere strategische Zusammenarbeit mit branchenführenden

Anbietern von Office-Automatisierungssystemen, Software für

Kostenkontrolle und -erstattung und Reisedienstleistungen,

geschäftlichen Einkaufsplattformen sowie sozialen und finanziellen

Plattformen an. Alle diese Anstrengungen dienen der Entdeckung und

Entwicklung ideenreicherer TM+-Komponenten und der weiteren

Aufwertung des Dienstangebots der Business-Travel-Management-Branche.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/472263/2017_Summit.jpg



Originaltext: Ctrip

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061656

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061656.rss2



Pressekontakt:

Cathy Qiu

+86 21-34064880-11285

qiu_f@ctrip.com