FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street ging es im nachbörslichen Handel am Montag leicht nach oben. Die Daimler-Aktie reagierte kaum auf eine Personalentscheidung des Autokonzerns. Der Daimler-Aufsichtsrat hat Martin Daum zum 1. März als Vorstandsmitglied für die Geschäftsfelder Daimler Trucks und Daimler Buses berufen. Er folgt auf Wolfgang Bernhard, der am 10. Februar sein Ausscheiden auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen angekündigt hatte. Die Daimler-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent höher getaxt.

Ein deutliches Plus von 2 Prozent verzeichnete die Aktie von Rheinmetall. Mainfirst soll die Titel nach Angaben von Händlern auf "Overweight" hochgestuft und ein Kursziel von 80 Euro genannt haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.850 11.823 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 27, 2017 16:34 ET (21:34 GMT)

