UTRECHT, Niederlande, 27. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (NASDAQ:MRUS), ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das neuartige bispezifische Antikörper-Therapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass auf der Cowen & Co. 37th Annual Health Care Conference am Montag, dem 6. März 2017, um 16 Uhr EST im Boston Marriott Copley Place CEO Ton Logtenberg, Ph.D., einen Überblick über das Unternehmen präsentieren wird.

Ein Live-Webcast der Präsentation wird auf der Seite "Investors" auf der Website des Unternehmens unter http://www.merus.nl (http://www.merus.nl/) zur Verfügung gestellt. Die archivierte Präsentation kann 90 Tage lang abgerufen werden.

Über Merus N.V.

Merus ist ein Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative humane bispezifische Antikörper in voller Länge entwickelt, die auch als "Biclonics®" bekannt sind. Biclonics® basieren auf dem vollständigen IgG-Format und werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Biclonics mit den Merkmalen herkömmlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Merus führender bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-128 durchläuft derzeit in Europa eine klinische Phase-1/2-Studie zur potenziellen Behandlung von soliden HER2-positiven Tumoren. Merus zweiter bispezifischer Antikörper-Produktkandidat MCLA-117 durchläuft derzeit eine klinische Phase-1/2-Studie, an der Patienten mit akuter myeloischer Leukämie teilnehmen. Bei dem Unternehmen befindet sich auch eine Reihe von proprietären Antikörperkandidaten in der präklinischen Entwicklung, darunter MCLA-158, das für das Binden an Krebsstammzellen konzipiert ist und als potenzielle Behandlung für Darmkrebs und andere solide Tumoren entwickelt wird, sowie Biclonics®, die für das Binden an verschiedenen Kombinationen von immunmodulatorischen Molekülen, einschließlich PD-1 und PD-L1 vorgesehen sind.

