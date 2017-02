Wall Street mit neuem Allzeit-Hoch. Trump muss nun "liefern". Bürgerkrieg in Frankreich. Schulz jetzt vor Merkel. Wahlen in den Niederlanden als Lackmustest. Geplante Mega-Übernahmen und Mega-IPOs deuten eine Trendwende an den Börsen an. Ostbörsen boomen weiter. von Andreas Männicke In Deutschland wird überall am Rhein jetzt Karneval gefeiert, in Rio de Janeiro auch. Es ist die Zeit, Spaß zu haben und den Alltagsfrust ...

