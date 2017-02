Klartext: Deutsche Börse und Deutsche Bank

Liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt Neuigkeiten zu den Fusionsplänen von "Deutsche Börse AG" mit der Londoner Börse = "London Stock Exchange Group plc".

Chart Deutsche Börse Aktie

Quelle: tradingview.com

Da gab es ja seit einiger Zeit Bedenken, besonders nach dem "Brexit"-Votum der Briten. Denn das könnte bedeuten, dass das fusionierte Unternehmen einen Firmensitz außerhalb der Europäischen Union (= London nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU) haben könnte. Und es gibt Neuigkeiten. Am Sonntag (27. Februar) meldete die Deutsche Börse AG, dass die Londoner Börse den von der EU-Kommission geforderten Verkauf einer italienischen Tochter ("MTS S.p.A.") abgelehnt habe.

Die Deutsche Börse AG schrieb dazu noch zurückhaltend - ich zitiere: "Die Parteien sehen der weiteren Prüfung der Europäischen Kommission entgegen und erwarten derzeit eine Entscheidung der Europäischen Kommission über den Zusammenschluss von DBAG und LSEG bis Ende März 2017."

War es das mit den Fusionsplänen?

Ich sage Ihnen offen: Ich habe eine Gemeinsamkeit mit der Londoner Börse. Wir beide haben Rosenmontag gearbeitet. Denn am Rosenmontag = 28. Februar nahm die Londoner Börse ebenfalls Stellung zum von der EU-Kommission geforderten Verkauf der MTS S.p.A. Da hieß es sinngemäß leicht verschwurbelt, im Interesse der Aktionäre etc. blabla habe man sich entschieden, diesen Verkauf nicht durchzuführen.

Man halte es deshalb für unwahrscheinlich, dass die EU-Kommission den Zusammenschluss genehmigen werde. Dieser Satz ist entscheidend. Das könnte das Ende der aktuellen Fusionspläne besiegeln. Sicher ist das aber noch nicht - denn so wie ich es verstehe wurde von der Londoner Börse der Fusionsplan keineswegs zurückgenommen, sondern die EU-Kommission entscheidet wohl noch darüber. Nur wenn selbst die Londoner Börse eine Zustimmung der Kommission als unwahrscheinlich betrachtet, dann war es das wohl mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50%.

Dann der Blick auf die Deutsche Bank-Aktie:

Bei der Aktie der Deutschen Bank war es zuletzt etwas ruhiger. So pendelte der Aktienkurs seit ca. Mitte Februar zwischen 18 und 19 Euro - da habe ich durchaus noch Zeiten mit volatilerer Kursbewegung der Aktie in Erinnerung. Immerhin, dieses Niveau ist an sich schon ein gewisser Erfolg angesichts tiefroter Zahlen in 2016 und es ist noch gar nicht sooo lange her, als es darum ging, ob der Kurs der Aktie einstellig wird oder nicht. Die Nachrichtenlage zur Deutschen Bank ist derzeit relativ dünn (vielleicht auch deshalb die verhaltenen Kursbewegungen). Ein Beispiel:

Deutsche Bank: Das Archiv ist umgezogen!

Ein Beispiel für eine aktuelle Nachricht der Deutschen Bank: Das Archiv ist umgezogen. Die Deutsche Bank meldet dazu: "Künftig verteilen sich die geschichtsträchtigen Unterlagen auf zwei Standorte im Stadtteil Sossenheim sowie im nahen Eschborn."

Nun weiß ich als Historiker den kulturellen Wert alter Unterlagen durchaus zu schätzen und es war auch eine bemerkenswerte logistische Leistung, die laut eigenen Angaben 1.500 Regalwagen bzw. 7.500 Regalmeter zu transportieren. Aber das sind wohl kaum Nachrichten der Art, die Aktienkurse stark verändern.

Der nächste planmäßige Termin, den es bei der Deutschen Bank zu beachten gilt, ist der 17. März. Dann sollen die vollständigen Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht werden - und insbesondere ein Ausblick des Managements auf 2017 könnte interessant werden.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Das Gute - dieser Satz steht fest - ist stets das Böse, was man lässt." - Wilhelm Busch

Mit herzlichem Gruß!

Ihr

Michael Vaupel