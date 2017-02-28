The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N
CA U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK FD00 EQU EUR N
CA UO11 XFRA DE000A1JGBX4 ACATIS GL.VALU.TOT.RET.UI FD00 EQU EUR N
CA DI45 XFRA LU0093746393 DWS CONCEPT ARTS DYNAMIC FD00 EQU EUR N
CA LU9E XFRA LU0155721912 INVEST.VAR.POOL-GL WERTE FD00 EQU EUR N
CA MF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P FD00 EQU EUR N
CA WXO8 XFRA LU0380798750 OEKOWORLD-OEKOTRUST C FD00 EQU EUR N
CA LR17 XFRA LU0614923216 B+B FONDS-DYNAMISCH FD00 EQU EUR N
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CA XFRA US91325V1089 UNITI GROUP INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N
CA U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK FD00 EQU EUR N
CA UO11 XFRA DE000A1JGBX4 ACATIS GL.VALU.TOT.RET.UI FD00 EQU EUR N
CA DI45 XFRA LU0093746393 DWS CONCEPT ARTS DYNAMIC FD00 EQU EUR N
CA LU9E XFRA LU0155721912 INVEST.VAR.POOL-GL WERTE FD00 EQU EUR N
CA MF4X XFRA LU0318816500 ARBOR INVEST-SYSTEMA. P FD00 EQU EUR N
CA WXO8 XFRA LU0380798750 OEKOWORLD-OEKOTRUST C FD00 EQU EUR N
CA LR17 XFRA LU0614923216 B+B FONDS-DYNAMISCH FD00 EQU EUR N