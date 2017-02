The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0236331093 EXPORT-IMPORT BK 14/17FLR BD00 BON CHF N

CA R1PG XFRA DE000A0SLFQ2 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2010 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0SMC71 WUESTENR.BANK PF.1026 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ35WC2 DZ BANK IS.E.7746 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB17G6 LB.HESS.-THR. E0510B/126 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3NL6 HSH REALZINS ANLEIHE BD00 BON EUR N

CA 1H0A XFRA XS1040601707 HORSEPOWER F. 14/17 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH3NP7 HSH PB MARKTZI VI 11/17 BD01 BON EUR N

CA ZDM3 XFRA DE000NRW1V17 LAND NRW SCHATZ05R627 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB29L0 LBHT IS.A.29L BD01 BON EUR N

CA XFRA US14912L6H94 CATERP.FIN.SER. 2017 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US17275RAS13 CISCO SYSTEMS 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US17275RAT95 CISCO SYSTEMS 14/17 BD02 BON USD N

CA XFRA USG04586AD84 ARDAGH P.FIN./H.14/19REGS BD02 BON USD N

CA E2BW XFRA XS0490739686 EIB EUR.INV.BK 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1038294531 EIB EUR.INV.BK 14/17 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1040272459 OP YRITYSPANK.14/17FLRMTN BD02 BON EUR N

CA WXH7 XFRA DE000A0JDP86 RENDITE STRATEGIE PLUS FD00 EQU EUR N