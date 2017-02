The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BS57 XEUB DE0001104677 BUNDSCHATZ 15.03.2019 0% BOND BON EUR Y

CT 4SN9 XEUB ES00000128Q6 SPGB 30.07.2033 2,35% EGOV BON EUR Y

CT 0ODH XEUB FR0013239985 CDCEPS 01.03.2022 0,2% FAGN BON EUR Y

CT IE0U XEUB IT0005244782 BTPS 01.04.2022 1,2% IGOV BON EUR Y

CT WFLP XEUB DE000A2BPJ45 WESTF BKB 01.03.2024 0,125% JUMB BON EUR Y

CT NS03 XEUB DE000A2DAJN2 LAND NIEDERS 01.03.2021 JUMB BON EUR Y