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WKN: A12GMA ISIN: CA76131D1033 Ticker-Symbol: 0R6 
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Nahrungsmittel/Agrar
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RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 1-Woche-Intraday-Chart
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1-Woche-Intraday-Chart
HELLOWORLD LIMITED
HELLOWORLD LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
HELLOWORLD LIMITED3,026+0,80 %
HOULIHAN LOKEY INC29,926+0,90 %
PIVOT TECHNOLOGY SOLUTIONS INC1,134+2,44 %
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC51,62-1,30 %
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP51,61-0,51 %
STEPAN COMPANY69,89+1,17 %