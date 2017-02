FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 01.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 01.03.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 0.945 EUR

PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.711 EUR

KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.567 EUR

NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.071 EUR

BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.123 EUR

NOTA XETR US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.595 EUR