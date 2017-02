Der US-Senat hat den von Präsident Donald Trump als Wirtschaftsminister vorgeschlagenen Milliardär Wilbur Ross bestätigt. Ross gilt auf der Position als umstritten. Sein Spitzname: der "König der Konkurse".

Der Investor Wilbur Ross ist neuer Handelsminister der USA. Der Senat bestätigte den 79-Jährigen am Montag (Ortszeit) mit 72 zu 27 Stimmen. Der Kritiker des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta will den Pakt mit Kanada und Mexiko nach eigener Aussage zügig überarbeiten. Unterdessen wartet die Nation auf die erste Rede des US-Präsidenten Donald Trump vor dem Kongress - am Dienstag dürfte die Wirtschaft dabei ein zentrales Thema sein.

"Die Trump-Rede wird nicht langweilig sein, denn Donald Trump ist nicht langweilig", ...

