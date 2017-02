Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten tut sich am Dienstag nach den Abgaben zum Wochenstart wenig. Beobachter sprechen von einer abwartenden Haltung und moderaten Kursbewegungen. In Tokio kam der Nikkei-Index nach einer anfangs stärkeren Erholung wieder etwas zurück. Der Index beendete den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 19.119 Punkten. In Schanghai und Seoul geht es um jeweils knapp 0,3 Prozent nach oben in Hongkong und Sydney bewegen sich die Indizes noch weniger.

Vor dem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress agierten die Anleger eher vorsichtig, heißt es; auch weil die Erwartungen an die von Trump in Aussicht gestellten Konjunkturstimuli und Steuererleichterungen zuletzt gesunken waren. Dagegen wird die Stimmung etwas aufgehellt davon, dass der Dow-Jones-Index mittlerweile den zwölften Handelstag in Folge ein Rekordhoch markierte. Eher enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Japan werden zur Seite gewischt, die Industrieproduktion ist wider Erwarten im Januar gesunken. Allerdings lagen die Hausbaubeginne dafür deutlich über der Schätzung.

Rückenwind kommt aber vom Devisenmarkt, wo der Dollar wieder anzieht. Er kostet 112,53 Yen, verglichen mit Ständen unter 112 im Tief am Vortag. Das stützt vor allem die Kurse exportsensibler Aktien in Japan.

Rüstungsaktien werden gekauft

Bei Trumps Auftritt steht der Haushaltsentwurf im Fokus. Der neue Präsident will die Militärausgaben drastisch erhöhen, wobei die Gegenfinanzierung aber noch unklar ist. "Der Markt ist im Abwartemodus", sagt Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group. "Es gibt da einige Punkte, auf die der Markt heute achten wird bei seiner Rede. Dazu gehören die Steuern, Infrastruktur und Handelspolitik."

Die Fantasie auf steigende Militärausgaben beschert Aktien aus dem Rüstungssektor Zulauf. IHI ziehen um 4,4 Prozent an und Kawasaki Heavy um 2,2 Prozent.

Im asiatischen Handel wieder anziehende Ölpreise stützen die Kurse einiger Ölaktien. Japan Petroleum Exploration steigen um 2,2 Prozent und Santos gewannen in Sydney 1,3 Prozent.

In Seoul legen Samsung um 1,1 Prozent zu. Der Apple-Konkurrent soll Kreisen zufolge zu den Zulieferern von OLED-Screens für das kommende neue iPhone-Modell gehören.

Die Aktie des Börsenbetreibers Hongkong Exchange verliert 0,8 Prozent und baut damit die Verluste vom Vortag nach enttäuschend ausgefallenen Quartalszahlen aus. Die Analysten der Deutschen Bank raten bei der Aktie zu Verkäufen wegen der immer noch zu hohen Bewertung.

Eine Kursrally erleben in China Aktien aus der Logistikbranche nach stark ausgefallenen Ergebnissen im vergangenen Jahr. Die jüngst erst an die Börse gekommenen SF Holding schießen um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, ebenso STO Express.

Dollar von Kaplan-Aussagen gestützt

Die Aufschläge des Dollar lassen sich unterdessen falkenhaften Aussagen von Robert Kaplan zuschreiben, Präsident der US-Notenbankfiliale von Dallas. Er sprach sich für steigende Zinsen aus, aber auch für einen "langsamen und geduldigen" Anstieg. Es sei "keine Frage", dass die Zinsen steigen müssten und dass die seit Jahren niedrigen Zinsen in den USA zu Verwerfungen führten und den Sparern schadeten. in Der Zinsanstieg müsse aber "langsam und geduldig" vonstatten gehen, sagte der Notenbanker auf einer Veranstaltung an der Universität von Oklahoma.

Die mit den Kaplan-Aussagen auch wieder anziehenden Renditen an den Anleihemärkten bescheren Aktien aus dem Finanzsektor Kursgewinne, weil ein höheres Renditeniveau deren Gewinnaussichten verbessert. In Sydney legten die Kurse der großen Banken zwischen 0,7 und 1,4 Prozent zu, in Tokio verteuern sich Nomura um 2,1 Prozent und Dai-ichi Life um 1 Prozent.

Der Goldpreis bewegt sich vor diesem Hintergrund seitwärts, nachdem er nach den Kaplan-Aussagen am späten Vortag deutlich zurückkam. Aktuell kostet die Feinunze 1.253 Dollar, knapp einen Dollar mehr als im US-Geschäft.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.712,20 -0,21% +0,23% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.221,56 +0,60% +0,56% 07:00 Kospi (Seoul) 2.090,96 +0,26% +3,18% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.235,02 +0,20% +4,23% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.897,04 -0,12% +8,97% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.102,58 -0,19% +7,70% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.693,70 -0,01% +3,17% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0592 +0,0% 1,0587 1,0581 +0,7% EUR/JPY 119,18 -0,1% 119,36 118,72 -3,1% EUR/GBP 0,8513 +0,0% 0,8511 0,8527 -0,1% GBP/USD 1,2442 +0,0% 1,2439 1,2408 +0,8% USD/JPY 112,52 -0,2% 112,73 112,24 -3,8% USD/KRW 1129,66 -0,4% 1134,76 1134,04 -6,4% USD/CNY 6,8687 -0,0% 6,8709 6,8703 -1,1% USD/CNH 6,8555 -0,1% 6,8607 6,8612 -1,7% USD/HKD 7,7618 +0,0% 7,7613 7,7609 +0,1% AUD/USD 0,7687 +0,2% 0,7674 0,7686 +6,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,20 54,05 +0,3% 0,15 -2,2% Brent/ICE 56,14 55,93 +0,4% 0,21 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,92 1.253,04 +0,1% +0,89 +8,9% Silber (Spot) 18,34 18,17 +0,9% +0,17 +15,2% Platin (Spot) 1.031,20 1.030,00 +0,1% +1,20 +14,1% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,2% -0,01 +7,1%

