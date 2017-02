ISRA VISION AG: ISRA startet 2016/2017 mit zweistelligem Wachstum - INDUSTRIE 4.0 weiterer strategischer Fokus

DGAP-Ad-hoc: ISRA VISION AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung ISRA VISION AG: ISRA startet 2016/2017 mit zweistelligem Wachstum - INDUSTRIE 4.0 weiterer strategischer Fokus

28.02.2017 / 08:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ISRA VISION AG: 1. Quartal 2016/2017 - Umsatz und EBT steigen wie prognostiziert; Umsatz (+10%) und EBT (+11%)

ISRA startet 2016/2017 mit zweistelligem Wachstum - INDUSTRIE 4.0 weiterer strategischer Fokus

- Umsatz bei 28,5 Millionen Euro, plus 10% (Q1 15/16: 26,0 Millionen Euro) - EBT bei 5,6 Millionen Euro, plus 11% (Q1 15/16: 5,0 Millionen Euro) - Starkes Margenniveau zur Gesamtleistung [zum Umsatz] setzt sich fort: - EBITDA-Marge bei 29% [32%] (Q1 15/16: 28%, [30%]); plus 16% - EBIT-Marge bei 18% [20%] (Q1 15/16: 18%, [20%]); plus 9% - EBT-Marge bei 18% [20%] (Q1 15/16: 18%, [19%]); plus 11% - EBT-Marge zum Umsatz steigt um einen Prozentpunkt auf 20% (Q1 15/16: 19%); EBITDA-Marge um zwei Prozentpunkte auf 32% (Q1 15/16: 30%) - Gross-Marge zur Gesamtleistung auf hohem Niveau von 61% (Q1 15/16: 61%), zum Umsatz bei 57% (Q1 15/16: 57%) - Hoher Auftragsbestand von knapp 90 Millionen Euro brutto (Stand: 27.02.2017, Vj: 85 Millionen Euro brutto) - Ergebnis je Aktie (EPS) plus 11% bei 0,88 Euro (Q1 15/16: 0,79 Euro) - Geschäftsjahr 2015/2016: Dividendenvorschlag 0,48 Euro (Vj: 0,41 Euro) - Starker Fokus auf INDUSTRIE 4.0 Potentiale; erste Aufträge erhalten - Managementerweiterungen in regionalen Strukturen - Ausblick Geschäftsjahr 2016/2017: Umsatzwachstum im Bereich von ca. 10 Prozent mit mindestens stabilen Margen geplant

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE 0005488100), eines der globalen Top- Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) sowie weltweit führend in der Oberflächeninspektion von Bahnmaterialien und in 3D Machine Vision Anwendungen, hat im ersten Quartal 2016/2017 die starke Entwicklung des letzten Geschäftsjahres fortgesetzt und ist erneut profitabel gewachsen. In den ersten drei Monaten 2016/2017 erzielte ISRA einen Umsatz von 28,5 Millionen Euro (Q1 15/16: 26,0 Millionen Euro) - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das für die Konzernsteuerung wichtige EBT erhöht sich um 11 Prozent auf 5,6 Millionen Euro (Q1 15/16: 5,0 Millionen Euro) und führt zu einer um einen Prozentpunkt gestiegenen EBT-Marge von 20 Prozent zum Umsatz (Q1 15/16: 19%); bei 18 Prozent zur Gesamtleistung (Q1 15/16: 18%). Auch im neuen Geschäftsjahr werden die eingeleiteten Maßnahmen zur Steigerung von Produktivität und Effizienz gezielt fortgesetzt. Mit der um vier Prozentpunkte verbesserten Eigenkapitalquote von 64 Prozent (30. September 2016: 60%) und den freien Kreditlinien verfügt ISRA über eine solide Kapitalausstattung für zukünftiges Wachstum. Das Ergebnis je Aktie nach Steuern (EPS) legt um 11 Prozent auf 0,88 Euro zu (Q1 15/16: 0,79 Euro).

Die hohe Profitabilität des Unternehmens bestätigt sich auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2016/2017. Das EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) steigt um 16 Prozent auf 9,1 Millionen Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum (Q1 15/16: 7,8 Millionen Euro). Daraus folgt eine Verbesserung der EBITDA-Marge um zwei Prozentpunkte auf 32 Prozent zum Umsatz (Q1 15/16: 30%) bzw. um einen Prozentpunkt auf 29 Prozent zur Gesamtleistung (Q1 15/16: 28%). Mit 5,7 Millionen Euro liegt das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) um 9 Prozent über dem Vorjahreswert (Q1 15/16: 5,2 Millionen Euro). Damit erreicht die EBIT-Marge 20 Prozent zum Umsatz (Q1 15/16: 20%) und 18 Prozent zur Gesamtleistung (Q1 15/16: 18%).

Die Bilanz reflektiert den hohen Auftragsbestand von knapp 90 Millionen Euro brutto (Stand 27. Februar 2017; Vj: 85 Millionen Euro brutto). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzieren sich leicht auf 87,1 Millionen Euro (30. September 2016: 88,5 Millionen Euro). Darin enthalten sind bereits in Rechnung gestellte Systemlieferungen von 37,0 Millionen Euro (30. September 2016: 38,7 Millionen Euro) sowie nach der POC-Methode (Percentage of Completion-Methode) angesetzte Forderungen in Höhe von 50,1 Millionen Euro (30. September 2016: 49,9 Millionen Euro). Die aufgrund des starken vierten Quartals 2015/2016 erhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12,4 Millionen Euro zum 30. September 2016 wurden im 1. Quartal des aktuellen Geschäftsjahres planmäßig auf 6,7 Millionen Euro zurückgeführt, mit entsprechendem Effekt auf den operativen Cash-Flow, der sich auf 2,0 Millionen Euro beläuft (Q1 15/16: 4,9 Millionen Euro). Darüber hinaus haben Produktionsoptimierungsmaßnahmen zu Beginn des ersten Quartals als Einmaleffekt zu einem vorübergehenden Lieferstau und einem verzögerten Bestandsabbau geführt. Des Weiteren wurden Bankverbindlichkeiten in Höhe von 5,1 Millionen Euro (Q1 15/16: 7,5 Millionen Euro) getilgt und Investitionen in Höhe von 3,3 Millionen Euro (Q1 15/16: 2,4 Millionen Euro) getätigt - davon 3,0 Millionen Euro (Q1 15/16: 2,4 Millionen Euro) in Produktneuheiten. Auf Jahressicht wird ein positiver Cash-Flow-Verlauf gemäß Planung in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr erwartet.

Die globale Expansion, um kontinuierlich weitere Marktpotentiale zu erschließen, ist fester Bestandteil der Strategie und ein wichtiger Treiber für künftiges Wachstum. Ein entscheidender Faktor für ISRAs bisherigen Unternehmenserfolg ist eine breite regionale Aufstellung an über 25 Standorten weltweit. Die positive Entwicklung der Regionen im letzten Geschäftsjahr hat sich weiter fortgesetzt. Auch im ersten Quartal 2016/2017 tragen die asiatischen Märkte wieder mit einem hohen Anteil zum Gesamtergebnis bei. Die Region Nord- und Südamerika zeigt nach intensivierten Marketing- und Vertriebsaktivitäten zweistellige Zuwachsraten bei den Auftragseingängen. Daneben bleibt die gezielte Stärkung der internationalen Teams im Fokus. Um die Marktposition in Asien und Nordamerika weiter auszubauen, sind wichtige personelle Managementerweiterungen geplant bzw. wurden bereits umgesetzt. Die Umsätze mit Kunden aus dem europäischen Raum setzen sich nach guten Auftragseingängen im letzten Geschäftsjahr weiter fort. An den neuen Standorten in Mexiko und Iran sind bereits erste Projekte angelaufen. Zur weiteren Durchdringung der südamerikanischen Märkte prüft das Unternehmen ergänzend zu den bisherigen Standorten neue Expansionsmöglichkeiten in angrenzenden Ländern. Gleiches gilt für den südostasiatischen Wirtschaftsraum.

Sowohl im Bereich Surface Vision als auch in Industrial Automation sind intensive Kundenansprachen weltweit die Basis für die positive Entwicklung der Segmente, so auch im ersten Quartal 2016/2017. Die Umsatzsteigerung im Segment Industrial Automation, zu dessen Kundenbasis insbesondere internationale Premiumautomobilhersteller zählen, setzt das gute Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres 2015/2016 fort. In Q1 erhöht sich der Umsatz signifikant um 2,1 Millionen Euro auf 7,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (Q1 15/16: 5,0 Millionen Euro). Das EBIT steigt um 35 Prozent auf 1,5 Millionen Euro (Q1 15/16: 1,1 Millionen Euro), was einer EBIT-Marge von 20 Prozent zur Gesamtleistung entspricht (Q1 15/16: 20%). Im Mittelpunkt stehen weiterhin die neuen 3D Technologien, die ISRA im Bereich Industrial Automation mit einem umfangreichen Portfolio anbietet. Positive Impulse erwartet das Unternehmen von einem strategischen Großauftrag, der sich aktuell in fortgeschrittenem Verhandlungsstadium befindet. Daneben bilden innovative Lösungen zur flexiblen Produktionsautomatisierung die Grundlage für das weitere Wachstum, insbesondere durch die zunehmende Ansprache lokaler asiatischer und nordamerikanischer Fahrzeughersteller. Aktuell führt ISRA ein wieder in den Fokus gerücktes Produkt zur Lackinspektion von Karosserien mit neuem Design-to-Cost Ansatz und damit deutlich optimiertem ROI für Kunden in den Markt ein, das weltweit erhebliche Potentiale in den Lackierlinien sowohl in der Automobilindustrie als auch außerhalb eröffnet.

Das Segment Surface Vision startet mit einem Umsatz von 21,3 Millionen Euro (Q1 15/16: 20,9 Millionen Euro) in das Geschäftsjahr 2016/2017, während das EBIT weiter auf 4,2 Millionen Euro anwächst (Q1 15/16: 4,1 Millionen Euro). Die EBIT Marge entspricht 17 Prozent zur Gesamtleistung (Q1 15/16: 18%). Die zweistelligen Zuwachsraten in den Auftragseingängen einzelner Branchen sind eine gute Basis für das Gesamtjahr, wobei insgesamt eine Zunahme der Auftragseingangsdynamik im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres erwartet wird. Der Bereich Glas bestätigt das hohe Wachstumspotential mit einem gestiegenen Kundeninteresse für das erweiterte Produktportfolio zur Inspektion von Displayglas. Die Dynamik des Solarmarktes lässt nach der sehr erfolgreichen zweiten Jahreshälfte des vergangenen Geschäftsjahres und einem starken ersten Quartal 2016/2017 nach - eine Entwicklung, auf die das Unternehmen mit einer Intensivierung der Vertriebsaktivitäten sowie einer neuen Generation von kostenoptimierten Produkten reagiert. Die Umsätze im Plastikbereich zeigen die ersten Impulse der INDUSTRIE 4.0 Aktivitäten. Die Einführung der neuen Systemarchitektur "Touch & Inspect" für die vernetzte, "smarte" Qualitätsinspektion hat initiale Aufträge von Folienherstellern mit Multilinienfertigung motiviert; diese erhalten so die Möglichkeit, ihre Produktion mit zukunftsweisenden Technologien auszustatten, die einen hohen Return-on-Investment bieten. Im Bereich Metall setzt ISRA, neben der Verstärkung des Managements, die intensiven Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, ergänzt von Innovationen für die dreidimensionale Inspektion, gezielt fort. In der Papierindustrie zeigt die Optimierung der Kostenstruktur die ersten positiven Effekte, die Auftragseingänge stiegen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Aus dem Printmarkt werden zusätzliche Umsatzimpulse durch die verstärkte Ansprache internationaler Druckhersteller und das neue vergrößerte Produktangebot erwartet. Im Nischenmarkt Spezial(Security)-Papier wird aktuell das Portfolio für Anwendungen im Hochsicherheitsdruck mit den neuen Smart-Camera- Architekturen erweitert. Der Aufbau des noch jungen Halbleitergeschäfts wird insbesondere im Bereich der Waferinspektion kontinuierlich vorangetrieben. Nach ersten strategisch wichtigen Aufträgen in Europa werden die nächsten Schritte Richtung Asien unternommen. Das Servicegeschäft steht auch im aktuellen Geschäftsjahr weiter im Fokus. Mit dem Ausbau des Portfolios, einer personellen Stärkung der globalen Teams und einer neuen strategischen Ausrichtung, die insbesondere die regionalen Aktivitäten forciert, ist geplant, die Umsätze mittelfristig überproportional zu steigern.

Wie das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellt hat, ist neben dem Ausbau des Kerngeschäfts auch die Integration strategischer Akquisitionen ein zentraler Treiber, um die geplanten Wachstumsziele zu erreichen. Dabei konzentrieren sich die Aktivitäten auf Zielunternehmen, die ISRAs Technologieführerschaft, Marktposition oder die Expansion in neue Märkte nachhaltig voranbringen. Derzeit werden mehrere Targets aus unterschiedlichen Industrien analysiert. Bei positivem Prüfergebnis ist der Abschluss eines Projektes für das aktuelle Geschäftsjahr geplant.

Auf Basis der erfolgreichen Ergebnisse in 2015/2016 sowie des aktuell stabilen Auftragsbestands von knapp 90 Millionen Euro brutto (Stand: 27. Februar 2017; Vj: 85 Millionen Euro brutto) startet ISRA zuversichtlich in das Jahr 2016/2017. Die Geschäftserwartungen in den einzelnen Branchen und Regionen zeigen ein variantenreiches Bild. Regionalen bzw. Branchenschwankungen begegnet das Unternehmen insbesondere mit einer Intensivierung der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen. Neben dem organischen - insbesondere innovationsgetriebenen - und dem akquisitionsbasierten Wachstum sieht das Management signifikante Potentiale im Bereich INDUSTRIE 4.0 durch die Weiterentwicklung von intelligenten, bedarfs- und kostenoptimierten Sensorsystemen. Zusammen mit dem Softwaretool für Produktionsmanagement "EPROMI" verfügt ISRA über eine breite strategische Aufstellung für zukünftige Umsatzpotentiale. Unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich ändern, plant das Unternehmen mit einem weiteren profitablen organischen Umsatzwachstum im Bereich von ca. 10 Prozent auf ähnlichem Niveau der vergangenen Jahre, eine Akquisition würde dieses entsprechend steigern. Die Optimierung der operativen Produktivität sowie die Cash-Flow- und Working Capital- Verbesserung stehen kontinuierlich im strategischen Fokus des Managements, sowie die Margen weiter zu steigern, mindestens aber das aktuell hohe Niveau zu halten. Vor diesem Hintergrund bereitet sich ISRA gezielt auf die Erreichung der mittelfristig anvisierten Umsatzdimension von über 150 Millionen Euro vor.

28.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ISRA VISION AG Industriestr. 14 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9 48-0 Fax: +49 (0)6151 9 48-140 E-Mail: investor@isravision.com Internet: www.isravision.com ISIN: DE0005488100 WKN: 548810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

548083 28.02.2017 CET/CEST

ISIN DE0005488100

AXC0036 2017-02-28/08:02