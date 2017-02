Amazon (WKN:906866) hat uns in letzter Zeit mehr Informationen zu Amazon Prime gegeben. Der größte Brocken, den Amazon veröffentlichte, war, dass die Abonnement-Dienste im letzten Jahr 6,4 Milliarden US-Dollar eingebracht haben. Dieses Segment beinhaltet mehr als nur Amazon Prime, aber es lässt leichter darauf schließen, wie viel Geld Prime Amazon jetzt wirklich einbringt.



Wenn wir uns die Angaben gegenüber der Börsenaufsicht etwas genauer ansehen, dann können wir schätzen, wie viel Umsatz aus den Prime-Abonnements in die Versandumsätze fließt und wie viel Amazon allem anderen, das durch Prime angeboten wird wie Videos, Musik etc., zuteilt. Die Schätzungen für die Video-Ausgaben von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...