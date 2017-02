Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Deutschlands größte Optikerkette Fielmann (WKN: 577220) vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Dabei konnten die Hamburger mit einer kleinen Gewinnsteigerung den Markt überraschen, da dieser aufgrund der Investitionen in neue Geschäfte mit einem Ergebnisrückgang gerechnet hatte.



Im vierten Quartal hat Fielmann nochmal einen ordentlichen Endspurt hingelegt. Wurde nach neun Monaten noch ein Ergebnisrückgang von 4 % im Vergleich zum Vorjahr gemeldet, so gab es für das gesamte Jahr 2016 einen Jahresüberschuss von 171 Millionen Euro (Vorjahr: 170,5 Millionen Euro). Diese Zunahme ist deshalb unerwartet, da die Kette noch im November die Expansion in Europa ...

